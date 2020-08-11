لوشيسكو يدخل تاريخ الهلال بعد الفوز الـ11 للزعيم على أرضه

نجح المدير الفني لفريق الهلال “رازفان لوشيسكو“، في تسجيل أسمه كواحد من أفضل المدربين في تاريخ الزعيم، خاصة أنه بات قريبا من الظفر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى تتويجه مع الفريق الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية.

وقاد رازفان لوشيسكو، فريق الهلال لتحقيق 11 إنتصار متتالي على أرضه في جميع المسابقات لأول مرة منذ 2008-2009، ليدخل تاريخ الزعيم.

وبات المدرب الروماني للهلال، مؤهل لكسر هذا الرقم في المباريات المقبلة، خاصة أن الدوري السعودي لازال متبقي فيه 6 مباريات.

وحقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”، حيث استطاع جوميز تسجيل هدفين للهلال من ركلتي جزاء، بينما سجل نفس اللاعب بالخطأ في مرمى الزعيم، في واقعة نادرة الحدوث.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره أبها، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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