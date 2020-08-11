حارس الهلال: المرور من مهاجمي الخصم “مخاطرة”.. ولم نتراخى أمام الفتح

أعرب حارس فريق الهلال عبدالله المعيوف، أن مواجهة الفتح كانت قوية للغاية، وتأتي بعد الانتصار على النصر في الديربي، لذلك شهدت المباراة إثارة حتى نهايتها.

وحقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”، حيث استطاع جوميز تسجيل هدفين للهلال من ركلتي جزاء، بينما سجل نفس اللاعب بالخطأ في مرمى الزعيم، في واقعة نادرة الحدوث.

وقال المعيوف: “الحمد لله على الفوز، كانت مباراة قوية وظروفها كانت صعبة”.

وأضاف:” لم يكن هناك تراخي، لكن فترة التوقف الطويلة وغياب 4 أشهر عن المباريات، بالطبع كانت عامل سلبي ومؤثر على كل اللاعبين، والمباريات القادمة ستكون أفضل وسنظهر بمستوى مميز

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وواصل المعيوف:”المرور من مهاجمي الخصم والمخاطرة بهذا الأمر ليس متعمدًا، ولكن بسبب وجود اللاعبين بموقع التسلل”.

وشهدت المباراة لقطة فنية من المعيوف، حيث خطف الأنـظار بعد مراوغة أحد المدافعين خلال اللقاء.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره أبها، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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