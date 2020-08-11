لاعب الفتح: كنا قريبين من الفوز على الهلال.. الحظ تخلى عنا

أكد لاعب فريق الفتح “محمد الفهيد” أن الحظ تخلى عن فريقه أمام الهلال، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين.

وحقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”، حيث استطاع جوميز تسجيل هدفين للهلال من ركلتي جزاء، بينما سجل نفس اللاعب بالخطأ في مرمى الزعيم، في واقعة نادرة الحدوث.

وقال:” مبروك للهلال، وهناك سوء حظ للاعبي الفتح، لم يكون الحظ معنا، كنا قريبين من الفوز لو سجلنا ركلة الجزاء”.

وأضاف:” كنا جيدين وقدمنا مباراة بطولية واللاعبين لم يقصروا، سواء الأساسين أو البدلاء، وأشكر جميع عناصر الفتح التي شاركت في المباراة”.

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وواصل:” سنطوى صفحة الهلال ونركز علي المباراة القادمة أمام أبها، سنعمل على الاستعداد للمرحلة المقبلة”.

وأتم: “لا يوجد أي خطر على الفتح، سنقدم مستوى أفضل في المباريات المقبلة”.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره أبها، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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