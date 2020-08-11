بافيتمبي جوميز: الهلال لم يحسم الدوري السعودي.. والفتح فريق شرس

أبدى مهاجم فريق الهلال “بافيتمبي جوميز“، سعادته بالفوز على الفتح، وتسجيله هدفي الفوز، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين في مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ24 ببطولة الدوري السعودي.

وحقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”، حيث استطاع جوميز تسجيل هدفين للهلال من ركلتي جزاء، بينما سجل نفس اللاعب بالخطأ في مرمى الزعيم، في واقعة نادرة الحدوث.

وقال جوميز:” كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة مثل موقعة الإحساء، وبعد فترة التوقف الطويلة، وبعد المجهود الذهني أمام النصر، كنا نعلم أنها ستكون مواجهة شرسة”.

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وأضاف:” نقاط مباراة اليوم كانت مهمة بالنسبة لنا، من أجل الاقترب من حسم لقب الدوري السعودي“.

وواصل: “مستوى الدوري السعودي مرتفع، والفوارق بسيطة بين الأندية، والبطولة لم تُحسم بعد، مواجهة الفتح والهلال كانت قوية، والمستوى متقارب للغاية”.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره أبها، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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