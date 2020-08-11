عاجل .. ليفربول يعلن ضم ظهير أولمبياكوس ” كوستانتينوس تسيميكاس”

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إتمام تعاقده مع الظهير الأيسر اليوناني كوستانتينوس تسيميكاس، من أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الإثنين، كأولى صفقات الريدز في الميركاتو الصيفي، بعد رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الفريق في وقت هم “ديان لوفرين وآدم لالانا وبيدرو شيريفيلا.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن قيمة الصفقة وصلت إلى 11.7 مليون جنيه استرليني، بعقد يمتد لخمس سنوات

وقال كوستاس الذي سيرتدي القميص رقم 21، عقب انضمامه لصفوف الريدز، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: “أنا سعيد للغاية بتواجدي في ليفربول، فهو أكبر نادي في العالم، وسأبذل كل مجهودي من أجله”.

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وأضاف: “أتمنى تحقيق الدوري و دوري الأبطال مع الفريق، فأحد أحلامي كان اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لطالما تابعته باستمرار منذ صغري”.

وتابع: “شقيقي يشجع ليفربول، وهو من دفعني للقدوم إلى هنا، لقد أسعده ذلك كثيرا، فهو لا يصدق ذلك”.

ويذكر أن ليفربول كان يسعى لضم ظهير أيسر ليكون بديلا لأندرو روبرتسون، ودخل في مفاوضات مع نورويتش سيتي لضم جمال لويس، لكن الفريق الإنجليزي بالغ في مطالبه المادية، مما دفع الريدز للاتفاق مع إدارة أولمبياكوس لضم كوستاس صاحب ال24 عاما.