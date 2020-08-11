رياضة | ماتويدي أولى ضحايا بيرلو في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماتويدي أولى ضحايا بيرلو في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، أولى ضحايا أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري.

وكان يوفنتوس قد أعلن عن تولي أندريا بيرلو القيادة الفنية ليوفنتوس، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.

ومن جانبه أكد فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن ماتويدي وافق الرحيل عن يوفنتوس والانضمام لإنتر ميامي.

وينتهي عقد ماتويدي مع يوفنتوس في صيف 2021، وشارك في 35 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم مع السيدة العجوز.