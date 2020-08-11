رياضة | عبد اللطيف: الزمالك أضاع فوزًا سهلًا أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد اللطيف: الزمالك أضاع فوزًا سهلًا أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبو القلعة البيضاء، أهدوا التعادل للاتحاد السكندري بسهولة.

وقال عبد اللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك لم يقدم مستوي جيد على الإطلاق أمام الاتحاد السكندري على الرغم من امتلاك خبرات كبيرة لدي اللاعبين، والأبيض كان قادر على تحقيق فوز كبير أمام زعيم الثغر".

وأضاف: "تغييرات كارتيرون لم تكن مقعنة وهناك علامات استفهام حول خروج محمد حسن، وكان يجب عدم مشاركة الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي".