رياضة | آرسنال يخطط لعقد 3 صفقات في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر آرسنال يخطط لعقد 3 صفقات في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يستعد للدخول بقوة في سوق الإنتقالات في الصيف الحالي من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق إستعداداً لبطولات الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة صنداي البريطانية بأن آرسنال يستعد لرصد 100 مليون جنيه إسترليني من أجل عقد 3 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال سيتوجب عليه التخلي عن بعض اللاعبين في الصيف

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الحالي من أجل الحصول على هذا المبلغ.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يرغب في التعاقد مع داني سيبايوس بشكل دائم بالإضافة إلى التعاقد مع توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى جابرييل ماجالهايس نجم دفاع ليل الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيبايوس يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني بينما يرغب أتلتيكو مدريد في الحصول على 50 مليون يورو مقابل التخلي عن بارتي بينما ترغب العديد من الأندية في التعاقد مع جابرييل.