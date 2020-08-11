رياضة | مانشستر يونايتد يلحق بإنتر ميلان إلى نصف نهائي اليوروباليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يلحق بإنتر ميلان إلى نصف نهائي اليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه سولشاير، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفد فوزه الصعب والمثير على كوبنهاجن الدنماركي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي بطولة اليوروبا ليج.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد أن ألغى الحكم هدفا سجله ماسون جرينوود لمانشستر في الدقيقة 45.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه مانشستر بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 95.

وفي مباراة أخري، تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على باير ليفركوزن الألماني 2 /1 اليوم الاثنين على استاد اسبريت أرينا في دوسلدورف بدور الثمانية للبطولة.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول ليحصد إنتر بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للبطولة المجمعة التي تستضيفها ألمانيا.