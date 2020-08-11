رياضة | عبد الله السعيد يتجاوز "أبوتريكة" ويُعادل "الكأس".. ويُطارد رقم "الخطيب" في نادي المائة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يتجاوز "أبوتريكة" ويُعادل "الكأس".. ويُطارد رقم "الخطيب" في نادي المائة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد عبد الله السعيد فريقه بيراميدز لفوز ثمين على نظيره فريق طنطا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار استئناف البطولة عقب فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

السعيد يُحلق منفردًا في صدارة هدافي الدوري

وسجل عبد الله السعيد 3 أهداف "هاتريك" في مرمى طنطا منهما ركلتي جزاء في الدقائق 49، 58، 60، ليمنح الفريق السماوي 3 نقاط جديدة في سباق الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده لـ 35 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق الزمالك صاحب نفس الرصيد.

بينما رفع السعيد رصيد أهدافه بالدوري الممتاز هذا الموسم إلى 16 هدفًا ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة، متفوقا على محمد شريف لاعب انبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون صاحب المركز الثالث بـ7 أهداف.

السعيد يتخطي أبوتريكة ويقترب من معادلة رقم الخطيب:

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ووصل السعيد لهدفه رقم 107 في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الممتاز، بعد تسجيله ثلاثية في شباك طنطا في لقاء اليوم، حيث سجل 50 هدفًا مع النادي الأهلي، بينما سجل 36 هدفًا بقميص النادي الإسماعيلي، ووصل لـ21 هدفًا مع فريق بيراميدز بالبطولة المحلية.

وتجاوز نجم بيراميدز، رقم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق صاحب الـ106 هدفا في قائمة "نادي المائة" بالدوري الممتاز، بينما نجح في معادلة رقم أحمد الكأس نجم الزمالك السابق والذي سجل نفس رصيد الأهداف بالبطولة المحلية.

وأصبح يفصل عبد الله السعيد هدفين فقط عن معادلة رقم محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي والذي سجل 109 هدفا خلال مشاركاته بالدوري.

ويتصدر حسن الشاذلي أسطورة الترسانة القائمة التاريخية لنادي المائة في بطولة الدوري الممتاز برصيد 173 هدفا.

تكريم عبد الله السعيد في لقاء طنطا وبيراميدز:

وشهدت مباراة بيراميدز وطنطا تكريم عبد الله السعيد من قبل اتحاد الكرة المصري حيث تم منحه جائزة خاصة بعد دخوله "نادي المائة" بالدوري المصري من اللاعبين أصحاب الـ100 هدف أو أكثر بالبطولة المحلية، وقام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بتسليمه الجائزة، وذلك بعدما دخل اللاعب ملعب "الدفاع الجوي" وسط ممر شرفي من زملائه وللاعبي فريق طنطا.