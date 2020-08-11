رياضة | تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق.

وأفادت شبكة Sport Mediaset الإيطالية بأن ريال مدريد على إستعداد لعرض نجميه إيسكو أو توني كروس كجزء من صفقة التعاقد مع باولو ديبالا.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد يقيم سعر باولو ديبالا بحوالي 100 مليون يورو وبالتالي سيتوجب على النادي الملكي دفع مبلغ مالي بالإضافة إلى التنازل عن خدمات أحد نجميه كروس أو إيسكو.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العديد من التقارير كانت قد ألمحت أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز يطمح في التعاقد مع إيسكو ليكون أولى صفقاته في الصيف الحالي.