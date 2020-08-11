رياضة | بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لاعبه رمضان صبحي المعار للنادي الأهلي، ضمن قائمة من اللاعبين الذين قد يضطر الفريق الإنجليزي للاستغناء عنهم في الفترة المقبلة بسبب بند في عقودهم مع الفريق في ظل الأزمة المالية التي تضرب النادي الإنجليزي.

وأشار موقع "Examinerlive" الإنجليزي، الى إن هيدرسفيلد حدد قائمة من اللاعبين، وصلت إلى 13 لاعبا، قد يضطر لبيعهم في الفترة المقبلة بسبب الأزمة المالية في الفريق، موضحا أن رمضان صبحي ضمن هذه القائمة.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن المفاجأة تكمن في كون هؤلاء اللاعبين، ومن بينهم رمضان صبحي، لديهم عاما آخر في عقدهم فقط مع خيار التمديد، عكس ما كان يروج له نادر شوقي، وكيل اللاعب المصري، بأن "صبحي" لديه أكثر من عام في عقده الحالي مع هيدرسفيلد.

وتابع الموقع في تقريره أن هذه المفاجأة المثيرة في عقد رمضان صبحي مع هيدرسفيلد تقربه من الأهلي، الذي أبدى رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوفه سواء بتمديد إعارته أو شراءه، كما أن رغبة اللاعب هي البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء.