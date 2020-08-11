رياضة | عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات مادية على لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل ردفي المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري.

وقرر مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض تغريم كل لاعب مبلغ قدره ١٠٠ ألف جنيه بعد التعادل في المباراة واهدار فرص الفوز.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد القلعة البيضاء إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم وصافة الدوري، في حين يرتفع رصيد الاتحاد إلى ٢٨ نقطة يحتل المركز الخامس..

وفي سياق أخر، قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز، تدريباتهم عصر غدٍ الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالنادي

بينما يحصل باقي اللاعبين والذين شاركوا في المباراة علي راحة غدًا، علي أن يعود الفريق بعد غدٍ الأربعاء بشكل كامل للتدريبات.