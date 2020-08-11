رياضة | بهدف في الوقت القاتل.. الزمالك يتعثر أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهدف في الوقت القاتل.. الزمالك يتعثر أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد حسن وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وإسلام جابر في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وشهدت المباراة هدوء من جانب الفريقين في بدايتها وانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من جانب الفريقين وسدد خالد قمر كرة قوية مرت أعلى عارضة أبو جبل في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

واستمر الحذر من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح جبهة من الجانب الأيمن ومر حازم إمام ليرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول عليها مصطفى محمد لكنه لم يسيطر عليها لتصل لعماد السيد دون خطورة في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك فرض سيطرته على وسط الملعب وحاول مصطفى محمد بتسديد كرة من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن القائم الأيمن في الدقيقة 14 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك ويحصل الفريق على ركنية نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الثاني للمرمى بعيدا عن مناطق الخطورة.

وتشهد الدقيقة 22 فرصة خطيرة للزمالك ومحاولة هجومية بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها إسلام جابر برأسية قوية كادت تضع الكرة داخل شباك الاتحاد السكندري لولا براعة الحارس عماد السيد في التصدي وإبعاد الخطورة عن مرماه.

ويستمر ضغط الزمالك ويحصل الفريق خطأ في مكان جيد على يسار منطقة جزاء الاتحاد السكندري ضد أحمد نبيل مانجا ينفذها جابر عرضية ويشتتها الدفاع السكندري بعيدا عن منطقة الخطورة .

ويحصل الزمالك من جديد على ركلة حرة ينفذها إسلام جابر بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها السيد سالم سريعا من أمام المرمى إلى رمية تماس من الجبهة اليسرى لملعب المباراة في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ويوقف الحكم محمد الحنفي المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل بعدها يتم استئناف اللعب وسط سيطرة للزمالك لكن دون خطورة حقيقية .

ومحاولة هجومية جديدة للزمالك بتسديدة قوية لإسلام جابر من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عماد السيد بثبات في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

واستمر ضغط الزمالك وتسديدة قوية عن طريق فرجاني ساسي لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد نسبيا اعلى العارضة العلوية للحارس عماد السيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة

ومن مجهود فردي من إسلام جابر لاعب الزمالك ينجح في إختراق منطقة الجزاء من العمق أنهاه بتسديدة إصطدمت بجسد أحد مدافعي الاتحاد السكندري ووصلت سهلة للحارس عماد السيد.

ويواصل الزمالك محاولاته وعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فرجاني ساسي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إسلام جابر بلمسة سحرية حولت إتجاه الكرة إلى المرمى حيث تألق الحارس عماد السيد ببراعة في التصدي وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية من أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى.

وأسفر ضغط الزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 44 من عمر المباراة عن طريق فرجاني ساسي بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن من ركلة ركنية تتبعها دربكة دفاعية للاتحاد السكندري ليستقبلها ساسي ويسددها قوية من داخل المنطقة داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع تشهد تسديدة خطيرة عن طريق أحمد سيد زيزو من داخل منطقة جزاء الاتجاد السكندري بعد خطأ في التغطية الدفاعية لكن الحارس عماد السيد تصدى لها بثبات وأنهى الخطورة.

ومرت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط دون خطورة رغم سيطرة الزمالك لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وفي الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل الأساسي فيما أجرى الاتحاد السكندري تغييرين لتحسين الآداء وتدارك النتيجة .

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وجاءت البداية هادئة في الشوط الثاني وانحصر اللعب وسط الملعب بعدها حصل الزمالك على ركلة ركنية على يمين مرمى الاتحاد السكندري، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين دون خطورة في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

وحاول الاتحاد مجاراة الزمالك والتمرير بوسط الملعب ومحاولة هجومية للاتحاد السكندري من الجبهة اليسرى عن طريق السيد سالم الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل لمحمد أبو جبل في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

ويرد الزمالك بهجمة منظمة وتسديدة قوية لمصطفى محمد من داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 54 بعدها ينطلق زيزو انطلاقة سريعة في الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها لم تجد متابعة .

ويحصل الاتحاد على ركلة ركنية على يسار مرمى الزمالك، نفذها السيد سالم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الأول للمرمى.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 64 من عمر المباراة بالدفع بمحمد أوناجم وأشرف بن شرقي بدلا من محمد حسن وإسلام جابر لتنشيط الجانب الهجومي للفريق.

ويتوغل اوناجم في الجانب الأيمن ويحاول تمريرها عرضية يتصدى لها الدفاع بعدها ينطلق أشرف بن شرقي داخل المنطقة من الجانب الأيمن ويسددها قوية يتصدى لها عماد السيد بثبات في الدقيقة 66 من عمر المباراة .

وأشعل الثنائي المغربي الجانب الهجومي للزمالك منذ نزولهما وحاولا فتح جبهة بالتناوب في الجبهة اليمنى وسط ارتباك دفاعي سكندري .

وتتوالى محاولات الزمالك الهجومية ركلة ركنية للزمالك على يسار مرمى الاتحاد السكندري، نفذها محمد أوناجم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها مصطفى محمد برأسية قوية مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس عماد السيد في الدقيقة 70 من عمر المباراة .

بعدها ينفرد الزمالك بهجمة سريعة يمررها بن شرقي لزيزو الذي سددها قوية لكن تألق عماد السيد وحولها لركنية في الجانب الأيسر بالدقيقة 73 من عمر المباراة .

وتمر الركنية بتمريرات ثم عرضية ارتقى لها المدافع المتقدم محمود علاء برأسية قوية مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

ويتوقف اللعب بعض اللحظات لالتقاط الأنفاس ويدفع الاتحاد بتغيير هجومي جديد في محاولة لتدارك النتيجة لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الزمالك .

ويدفع الجهاز الفني بمحمد عبدالغني بدلا من حازم إمام وعمر السعيد بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ويستمر هجوم الزمالك ومن عرضية من الجانب الأيسر يرتقي لها محمود علاء برأسية يواصل حارس الاتحاد تألقه وتصديه للكرة .

وانحصر اللعب في وسط الملعب رغم سيطرة الزمالك على مجريات اللعب ومحاولات هجومية من جانبي الملعب عن طريق اوناجم وبن شرقي ولكن دون خطورة .

ويمرر ساسي كرة لعبدالغني من الجانب الأيمن يحولها عرضية يقابلها اوناجم مباشرة لكنها تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع ويحاول الاتحاد بعرضية من أحمد راشد يحولها عبدالشافي لركنية بعد مرورها من أبوجبل تمر عرضية لكن بدون خطورة .

ومع اقتراب نهاية الوقت بدل الضائع يرد الاتحاد بكرة مرتدة خاطفة وتصل عرضية داخل المنطقة يحولها خالد قمر برأسه لتصل لأحمد راشد الذي سددها قوية تسكن شباك أبوجبل معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

وحاول الزمالك في اللحظات الأخيرة لكن لم يسعفه الوقت لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين .