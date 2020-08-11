رياضة | الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الفتح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز نادي الهلال صدارته للدوري السعودي اليوم الإثنين، بالفوز على ضيفه الفتح 2-1، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

وعلى إستاد جامعة الملك سعود يدين الهلال بالفضل في فوزه المثير على الفتح لمهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي خطف هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء.

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وكان غوميز هو بطل المباراة الأول حيث سجل هدفي الفوز للهلال في الدقيقتين 38 و87 كما سجل الهدف الوحيد للفتح بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وأهدر مروان سعدان ضربة جزاء للفتح في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد الهلال في الصدارة إلى 57 نقطة وتوقف رصيد الفتح عند 22 نقطة في المركز الثالث من القاع.