رياضة | باريس سان جيرمان يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة أتالانتا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة أتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقطع النجم الأسمر خظوة أخرى في برنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة القوية في كاحل القدم اليمنى التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في 24 يوليو (تموز) الماضي، في نهائي كأس فرنسا، ليعزز من حظوظه في اللحاق بالمواجهة الأهم لفريقه في الموسم أمام الفريق الإيطالي صاحب الأداء المذهل هذا الموسم.

وحسبما كشفت جريدة ليكيب الفرنسية، أجرى صاحب الـ21 عاماً بعض تدريبات الإحماء بدون كرة، قبل أن يجري تدريبات تخصصية مع المعد البدني بالفريق الباريسي، لينهي التدريب الجماعي رفقة باقي زملائه دون أي مشاكل.

ويستعد الـ"بي إس جي" لاستئناف مشواره في دوري الأبطال عندما يواجه فريق مدينة بيرغامو الأربعاء المقبل، على ملعب النور في لشبونة ضمن مواجهات دور الثمانية.