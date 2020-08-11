انت الان تتابع سان جيرمان يعلن توقيع عقد رعاية مع شركة هايسنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وشركة هايسنس الصينية للأجهزة الالكترونية والمنزلية يوم الاثنين توقيع عقد رعاية طويل الأمد بينهما‮.‬ ويأتي الإعلان عن توقيع عقد الرعاية في الوقت الذي تسعى فيه أكبر أندية كرة القدم الأوروبية لدخول السوق الصينية الغنية‮.‬ وقال سيباستيان فاسيلز مسؤول شؤون آسيا والمحيط الهادي في باريس سان جيرمان ”يشرفنا العمل مع مثل هذه الشركة الكبيرة التي تنتمي إلى شرق آسيا. هذه شراكة هامة بالنسبة للنادي لأنها تعكس التزامنا المتزايد تجاه هذه المنطقة‮“.‬

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