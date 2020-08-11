شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يضع الاتحاد في قفص «حسابات الهبوط المعقدة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الاتحاد الحسابات المعقدة إثر سقوطه أمام جاره الأهلي 1-2، في مباراة الديربي التي جرت الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المرحلة الـ24 من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل هدفي الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة (30 و64)، ليرفع رصيده الى 16 هدفاً لينافس بقوة على لقب الهدّاف، بينما سجل هدف الاتحاد عبدالله المالكي (42). ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وأصبح على بعد نقطتين من النصر الوصيف (قبل مباراته مع أبها ليلة أمس)، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13، وبات مهدداً بفقدان مركزه في حال فوز الفتح على الهلال المتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أهلي جدة يضع الاتحاد في قفص «حسابات الهبوط المعقدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.