الامارات | زينغا: أقيم في دبي مع زوجتي وأطفالي منذ 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن زينغا: أقيم في دبي مع زوجتي وأطفالي منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد حارس المرمى الإيطالي الشهير، والتر زينغا، بالفعاليات التي يضمها عالم دبي للرياضة، والإجراءات الاحترازية المطبقة، سواء على صعيد التباعد بين كل المشاركين، والتعقيم، والتزام جميع المشاركين بهذه الإجراءات، رغم الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الفاعليات.

وقال زينغا في تصريحات صحافية: «إنه أمر رائع، لأنه يمكنك أن ترى التركيز على السلامة بمجرد الدخول إلى المكان، لذلك أنا أحب دبي التي أعتبرها موطني، إذ أقيم هنا مع زوجتي وأطفالي منذ 10 سنوات، لقد أحببت عالم دبي للرياضة، فهو مكان رائع بالفعل، لأنه يوفر الفرصة لممارسة العديد من الرياضات المختلفة تحت سقف واحد، ولم أجد مكاناً واحداً في العالم يمكن للشخص الذهاب إليه ليلعب كرة القدم، والتنس، والبادل تنس، والكرة الطائرة، وكرة السلة، في وقت واحد».

وكان النجمان الدوليان، الإيطالي والتر زينغا، والبرازيلي أليساندرو فالكاو، قد زارا أمس، عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهو الحدث الرياضي الصيفي الأكثر شهرة، ويقام للعام العاشر على التوالي في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وأضاف زينغا: «لقد قام مجلس دبي الرياضي بعمل رائع هنا، وقدم حلاً رائعاً لتحسين الرياضة، ودعوة الأطفال لممارسة النشاط البدني».

ويعد زينغا من ضمن أفضل حراس المرمى في العالم، إذ خاض 58 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بما في ذلك كأس العالم لعام 1990، وسجل على أرضه خلالها الرقم القياسي لكأس العالم بشباك نظيفة في خمس مباريات متتالية، وكمحترف أمضى 16 عاماً في إنتر ميلان، وبعد التقاعد أدار فرقاً في بطولات الدوري المختلفة حول العالم، بما في ذلك العين والنصر والشعب في الإمارات.

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من جانبه، وصف اللاعب البرازيلي وأحد أشهر نجوم كرة الصالات في العالم، فالكاو، عالم دبي للرياضة بالحدث الرائع «لأنه يتضمن الكثير من الرياضات المختلفة، وأنا منبهر بالإجراءات الاحترازية القوية في هذا المكان، والتزام الجميع بالإرشادات الصحية، إذ يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة بشكل استثنائي، وأنا سعيد حقاً بزيارة هذا المكان، وأريد أن أعود مرة أخرى».

وقال بيان صحافي: «يشهد عالم دبي للرياضة إقبالاً كبيراً من عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات والأعمار، كما يتوافد العديد من نجوم الرياضة المحليين والدوليين، الذين يتوافدون يومياً للاستمتاع بالأنشطة التي تقام داخل القاعات المكيفة التي تتضمن 23 ملعباً، وتستضيف ثماني ألعاب رياضية، هي كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، والتنس، والكرة الطائرة، والبادل تنس، وكرة الطاولة، وتفتح أبوابها من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً».

تطهير المعدّات الرياضية

قام عالم دبي للرياضة بإعداد فريق من العاملين المدرّبين تدريباً كاملاً للمساعدة في جميع الأنشطة الرياضية، وتجهيز فريق متخصّص في التعقيم، ليكون مسؤولاً عن التطهير الآمن لكل المعدّات الرياضية بصورة دورية منتظمة في القاعة الرياضية.

• العديد من النجوم المحليين والدوليين يتوافدون للاستمتاع بأنشطة عالم دبي للرياضة.

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