الامارات | إصابتا «كورونا» تربكان أتلتيكو مدريد قبل السفر إلى البرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتا «كورونا» تربكان أتلتيكو مدريد قبل السفر إلى البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه من دون الكشف عن هويتهما، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.

وقال أتلتيكو في بيان على موقعه الرسمي «السبت 8 أغسطس، اجتاز جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني المسافرين الى لشبونة اختبارات (بي سي آر) في مدينة ماخاداهوندا الرياضية (بالقرب من مدريد) وفقاً لما يتطلبه بروتوكول ويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة)، من أجل المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا».

وتابع «اكتشفنا من النتائج التي عرفناها، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور الى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، ويفا، الاتحاد الإسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة».

وتنطلق البطولة المصغرة التي فرضها «كوفيد-19»، بعد أن تسبب في تعليق المنافسات منذ مارس، غداً الأربعاء بإقامة مواجهات ربع ونصف النهائي بنظام الإقصاء من مباراة واحدة (عوضاً عن ذهاب وإياب) في لشبونة من دون جمهور، وصولاً الى النهائي المقرر في 23 أغسطس.

وكان من المفترض أن يسافر أتلتيكو الى العاصمة البرتغالية الإثنين، وقد أقر بأن الحالتين الإيجابيتين قد تؤديان الى تغييرات في اللحظة الأخيرة بخصوص جدول السفر وكذلك خطط الإقامة في لشبونة، موضحاً: «النادي سينسق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة سيتم الإعلان عنها».

وأضاف «كما نطلب أقصى درجات الاحترام في ما يخص هوية الحالتين الإيجابيتين».

وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضرراً بالجائحة، حيث سجلت 28 ألفاً و500 حالة وفاة من أصل 310 آلاف إصابة.

Advertisements

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الإصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

وحذّرت فرنسا في الأيام الأخيرة من ارتفاع عدد الحالات، وأغلقت إسبانيا بلدة يقطنها 32 ألف شخص لمدة أسبوعين، فيما فرضت بريطانيا قيوداً إقليمية جديدة وأغلقت ألمانيا مدرستين.

وسبق للجار اللدود ريال مدريد، أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19» قبل خوض اياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، لكن النادي الملكي لن يسافر الى لشبونة لأنه خسر مجدداً الجمعة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس من دون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير في استكمال مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي تُقام أيضاً ببطولة مصغرة اعتباراً من ربع النهائي في ألمانيا.

وتنطلق البطولة المصغرة اعتباراً من الإثنين وصولاً الى النهائي المقرر في 21 أغسطس، ويلتقي إشبيلية الخميس في ربع النهائي مع وولفرهامبتون الإنجليزي في دويسبورغ.

• مواجهات ربع ونصف نهائي أبطال أوروبا تُقام بنظام الإقصاء من مباراة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news