الامارات | الشارقة يصطدم بالوصل في افتتاح دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يصطدم بالوصل في افتتاح دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دوري كرة اليد 2020-2021، التي أجريت أمس في مقر اتحاد اللعبة، عن وضع حامل اللقب فريق الشارقة في مواجهة الوصل، لحساب الجولة الافتتاحية من البطولة المقامة بنظام الدوري، من مرحلة ذهاب وإياب، يتحدد من خلاله هوية البطل، وينافس على لقبه 11 من أندية الدولة.

وتضم الجولة الأولى، كلاً من النصر مع الوحدة، والجزيرة مع الظفرة، والوافد الجديد دبا الحصن مع مليحة، وشباب الأهلي مع بني ياس.

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