الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هواة

بسبب الإغراءات المالية، ترك ناديه في دوري المحترفين، ورفض عرضين آخرين، واتجه إلى اللعب في دوري الهواة خلال الموسم المقبل.

لاعب

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تقدّم نادٍ في دوري الخليج العربي بمبلغ ثلاثة ملايين دولار راتباً سنوياً للاسباني جوناثان فييرا، لاعب نادي بكين غوان الصيني، لكن أطرافاً أخرى دخلت وعرقلت الصفقة.

مدرب

بات مدرب الفئات العمرية المواطن يبحث عن أي فرصة عمل، بعد أن قرر ناديه عدم الاستعانة به خلال الموسم الجديد.

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