شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف: الزمالك أضاع فوزًا سهلًا أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حماده عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، إن لاعبي القلعة البيضاء، أهدوا التعادل للاتحاد السكندري بسهولة.
وأوضح عبداللطيف، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الزمالك لم يقدم مستوى جيدا على الإطلاق أمام الاتحاد السكندري على الرغم من امتلاك خبرات كبيرة لدى اللاعبين، والأبيض كان قادر على تحقيق فوز كبير أمام زعيم الثغر».
وأضاف: «تغييرات كارتيرون لم تكن مقعنة وهناك علامات استفهام حول خروج محمد حسن، وكان يجب عدم مشاركة الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي».
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