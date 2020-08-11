شكرا لقرائتكم خبر عن أبيدال يحيل ملف أزمة «أرثر» لمحامي فريق برشلونة بعد اجتماعه مع اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن كواليس اجتماع أرثر، لاعب برشلونة، مع إيريك أبيدال، السكرتير الفني للفريق الكتالوني، والذي شرح خلاله اللاعب سبب عدم انتظامه في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية عقب انتهاء عطلة الدوري الإسباني الذي توج به ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب مازال مصرا على رأيه بعدم المشاركة في التدريبات الجماعة في ظل تواجد كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، مما جعل أبيدال يرفع الملف التأديبي الخاص بأزمة «أرثر» إلى محامي الفريق الكتالوني لمناقشته مع محامي اللاعب لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.