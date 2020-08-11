شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يكشف سر تألقه هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، إنه يحاول التطور من نفسه كل فترة خاصة في التدريبات.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مع كل فترة أحاول أن أطور من نفسي خاصة في التدريبات لمواصلة الأداء مع تقدم السن ومع زيادة الخبرات تصبح أن تظهر بشكل جيد».

وأكمل: «أحاول أن أحافظ على نفسي وأركز ولم أسمع أو أفكر في أي طاقة سلبية أو أي شيء يوثر على في الكرة».