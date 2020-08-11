فاروق جعفر: غرامة الـ100 ألف جنية قرار قوي ومفيد للاعبي الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، وعضو فريق التحليل بالأستوديو التحليلي الخاص بمباراة الاتحاد الزمالك عبر فضائية قناة الزمالك بقرار المستشار مرتضي منصور بمعاقبة لاعبي الفريق إثر التعادل الايجابي 1-1 في المباراة. وقال فاروق جعفر : القرار القوي الذي اتخذه مرتضي منصور رئيس النادي سيكون مفيد للاعبين وعليهم التعلم من الاخطاء خصوصا عدم التركيز في نهاية اللقاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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