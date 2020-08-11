شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: أطالب مرتضي منصور برحيل «كارتيرون» و التعاقد مع «جونياس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «طالبت مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق».

وأضاف: «لاعبي الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وليس كارتيرون على الإطلاق فهو حصل على بطولتي السوبر بضربة حظ، ومصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة».