شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يقترب من المشاركة أساسيا أمام ليون.. وجواديولا يجهزه بشكل منفرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزي عن اقتراب سيرجو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي للمشاركة أساسيا خلال لقاء ليون الذي سيقام السبت المقبل على أرض ملعب «ملعب خوسيه الفالادي» بعد تعافيه من الإصابة الذي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ولفت التقرير، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يحاول تجهيزه فنيا بشكل منفرد قبل لقاء الحسم أمام الفريق الفرنسي السبت المقبل، خاصة وأن اللاعب الأرجنتيني يحتاج لتأهيل خاص خلال هذه المرحلة خاصة وأنه ابتعد عن المستطيل الأخضر ما يقرب من شهر ونصف.

كان اللاعب الأرجنتيني يتدرب يوما خلال الفترة الماضية ما يقرب من 13 ساعة على مدار 3 مرات يوميا حتى يتمكن من اللحاق باللقاء الهام والمرتقب أمام ريال مدريد الإسباني والذي فاز به المان سيتي بهدفين دون رد، ولكن اللاعب الأرجنتيني تمكن في نهاية المطاف دخول قائمة فريقه خلال لقاء ليون المقرر له السبت المقبل.