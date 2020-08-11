شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: واجهنا الزمالك بشرف.. وحققنا الهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن رضاه بالنتيجة التي حققها فريقه في مواجهة الزمالك التي أقيمت مساء الإثنين وانتهت (1-1)، بالجولة الـ18 للدوري المصري الممتاز.

الزمالك كان قريبا من تحقيق الفوز بعد تقدمه بهدف التونسي فرجاني ساسي، لكن الاتحاد السكندري تمكن من تحقيق التعادل عن طريق البديل أحمد راشد في الدقيقة ال93.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس2" مع إبراهيم فايق: "حققنا هدفنا في مباراة الزمالك ولعبنا بشرف وإخلاص".

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وأضاف: "نجحنا في الوصول لنتيجة مرضية بالنسبة لنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها بسبب الغيابات، خاصةً أننا كنا نواجه فريقا كبيرا بحجم نادي الزمالك الذي يملك فريقين".

وأتم المدير الفني للاتحاد السكندري قائلا: "اعتمدنا على التغييرات التي أجريناها في الشوط الثاني، وحاولنا استغلالهم بأكبر قدر منهم حتى تمكنا من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة".