شكرا لقرائتكم عبد العال: "الزواج" سبب ابتعاد مصطفي محمد عن مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الزواج سبب ابتعاد مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء عن مستواه خلال الفترة الحالية.
وقال عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: "مصطفي محمد لم يقوم بفترة إعداد جيدة بعد الزواج وهذا سبب ابتعاده عن مستواه مع الفريق خلال المباراتين الماضيتين فهو يعاني من قلة اللياقة البدنية والارتقاء فى الرأسيات".
وأضاف: "أطالب مصطفي محمد بضرورة الالتزام خلال التدريبات فى الفترة المقبلة وأيضًا تنفيذ برنامج بدني خاص لاستعادة مستواه مرة أخري".
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