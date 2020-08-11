شكرا لقرائتكم عصام الحضرى: خروج محمد حسن وإسلام جابر أثر على الزمالك أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضرى نجمم منتخب مصر والأهلى السابق، أن الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك أخطأ بإخراج محمد حسن وإسلام جابر من المباراة أمام الاتحاد.

وقال عصام الحضرى في تصريحات تليفزيونية، "إن سبب تعادل الزمالك أمام الاتحاد هو كارتيرون بإخراجه محمد حسن وإسلام جابر لأنهم كانوا أكثر اللاعبين استحواذا للكرة ومساندة لمهاجم الفريق مصطفى محمد، بنزول بن شرقى ومحمد أوناجم الذى أعاد فرجانى ساسى".

وتابع الحضرى: "من وجهة نظرى أن إسلام جابر كان من أفضل اللاعبين في مباراة اليوم رغم الانتقادات التي يتلقاها من الجماهير، وكذلك محمد حسن اللى بيكمل معتمد على المعلم "طارق حامد" اللى قاطع كل الكرات وتوزيع اللعب".

Advertisements

تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .