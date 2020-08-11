شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: مددت عقدى مع بيراميدز 3 سنوات.. ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبد الله السعيد أكد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أنه مدد عقده مع بيراميدز 3 سنوات، قائلا خلال تصريحات تلفزيونية: "مددت عقدي مع بيراميدز 3 سنوات ومتواجد معهم الفترة المقبلة، لكن كرة القدم ليس لديها ثوابت وتتغير كثيرا ولا أعلم مستقبلي". وأوضح عبد الله السعيد، أن أحمد فتحي سيكون اضافة كبيرة في بيراميدز الموسم المقبل. وأشار السعيد: "فتحي اضافة كبيرث في بيراميدز واتمنى له التوفيق، كما أتمنى تواجد شريف اكرامي معنا فهو اضافة كبيرة لأي مكان". وتاابع: "حسام عاشور من اللاعبين الكبار ولا أستطيع تقديم له النصيحة لأنه يرى مصلحته من وجهه نظره واتمنى له التوفيق في اي شيء". Advertisements وكان عبد الله السعيد قد حدد أجمل أهدافه بعد دخوله نادي المائة بالدوري المصري، قائلا: "ثنائيتي أمام الاتحاد السكندري عندما كنت بالاسماعيلي، وهدفي مع الأهلي في طلائع الجيش من منتصف الملعب الأفضل في مسيرتي". وأكمل: "هناك اهداف كثيرة مؤثرة وحسمت بعض المباريات". وأضاف: "عند عودتي من السعودية إلى بيراميدز بدأت اعلم عدد اهدافي بعد تسجيلي أول هدف لي في الاهلي يوم عودتي علمت ان اهدافي وصلت الي ثمانين او جاوزت تقريبا هذا الرقم لتراودني الفكرة حتى أن اصبحت في نادي المائة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله السعيد: مددت عقدى مع بيراميدز 3 سنوات.. ولكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.