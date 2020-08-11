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جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم



أقيمت اليوم مباراتين من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت بيراميدز مع طنطا والثانية جمعت الاتحاد السكندري مع الزمالك، فيما تم الغاء المباراة الثالثة بين المصري وحرس الحدود، بسبب إصابة أكثر من 16 لاعب في صفوف الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا، واهتدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلى صعوبة خوض المباراة.

اخبار الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يهزم طنطا 3-0



اخبار الدوري المصري اليوم.. نجح فريق بيراميدز فى خطف وصافة ترتيب الدورى الممتاز، مؤقتًا، بعد فوزه على طنطا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

سجل عبد الله السعيد ثلاثية بيراميدز فى مرمى طنطا "هاتريك"، حيث سجل هدفه الأول فى الدقيقة 49 من زمن المباراة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما عاد لتقنية الفار بعد إعاقة من إسلام فؤاد، لاعب طنطا، لأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، فيما عاد ليُسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضًا لصالح احتسبت لفريقه بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثالث فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وجاء هاتريك عبد الله السعيد فى مرمى طنطا بعد تكريمه من قبل اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، قبل انطلاق مباراة طنطا اليوم، عقب دخوله نادى المائة فى تاريخ مشاركاته فى الدورى الممتاز، لينجح فى رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفًا مُتصدرًا بهم جدول ترتيب هدافى المسابقة، وذلك بعدما شارك مع بيراميدز فى 17 مباراة حتى الآن، فيما رفع رصيده فى نادى المائة إلى 107 هدفًا.

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة، محتلاً بهم المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 31 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، وبهذا يخطف وصافة جدول ترتيب المسابقة قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب.

فيما يتوقف رصيد فريق طنطا عند 16 نقطة مُحتلاً بهم المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات فيما سجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

اخبار الدوري المصري اليوم.. تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري



اخبار الدوري المصري اليوم.. تعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

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تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .

بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشئ على خط دفاعه .

يواصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تماما وتراجع لاعبو الإتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية .

ينشط الزمالك فى العشر دقائق من عمر الشوط الأول ويهاجم بكل خطوطه حتى جاءت الدقيقة 44 لتعلن عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق التونسى فرجانى ساسى بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية فى المرمى معلنا عن هدف السبق لأبناء ميت عقبة ، يحاول بعدها الإتحاد السكندرى بناء الهجمات حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

و ينشط الإتحاد السكندرى فى الخمس دقائق الاخيرة وينجح زعيم الثغر فى إدراك هدف التعادل من عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خالد قمر برأسية هيأت الكرة لزميله أحمد راشد في مواجهة المرمى والذي استقبلها بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

اخبار الدوري المصري اليوم.. تأجيل مباراة المصري مع حرس الحدود

اخبار الدوري المصري اليوم.. أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار ايجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم و لعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد ، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا اقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.