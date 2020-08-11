شكرا لقرائتكم عبد اللطيف: الزمالك أضاع فوزًا سهلًا وأهدى التعادل للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبو القلعة البيضاء، أهدوا التعادل للاتحاد السكندري بسهولة.

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وقال عبد اللطيف خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يقدم مستوي جيد على الإطلاق أمام الاتحاد السكندري على الرغم من امتلاك خبرات كبيرة لدي اللاعبين، والأبيض كان قادر على تحقيق فوز كبير أمام زعيم الثغر".

وأضاف: "تغييرات كارتيرون لم تكن مقعنة وهناك علامات استفهام حول خروج محمد حسن، وكان يجب عدم مشاركة الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي".