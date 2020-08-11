شكرا لقرائتكم خبير إنجليزى: محمد حسن استحق الطرد والمصرى وإنبى لا يستحقان ركلات جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الحكم الإنجليزى الدولى السابق ديرموت جالاجر، على 3 حالات جدالية أثارت الجدل بين جماهير الكرة في مصر، خاصة في مباراة الزمالك والمصرى، والأهلى وإنبى.

وأكد ديرموت جالاجر في تصريحات تليفزيونية: "محمد حسن لاعب الزمالك أكثر لاعب محظوظ في العالم لعدم طرده أمام المصرى، ومفيش حد في العالم يقول إنها مش إنذار فكان لازم ياخد إنذار ويطرد من المباراة واللاعب نفسه تفاجئ أنه مازال في الملعب".

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وأوضح الحكم الإنجليزى: "أن قرار محمد عادل صح 100% لعدم احتساب ركلة جزاء على فرجانى ساسى لصالح المصرى، والحكم كان موفق جدا لأن كرة فرجانى ساسى لا يمكن أن تكون ركلة جزاء".

وعن كرة محمد الشناوى، قال الخبير الإنجليزي: "محمد الشناوى خرج من الجون وأصبح لاعبا ووصل للكرة بشكل صحيح ولا يمكن احتسابها ركلة جزاء لأنه تعامل مع الكرة بشكل صحيح، فلذلك لا يوجد ركلة جزاء".