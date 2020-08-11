شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أطالب مرتضي منصور بإقالة "كارتيرون" والتعاقد مع "جونياس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طالب رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طالبت مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق".

وأضاف: "لاعبي الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وليس كارتيرون على الإطلاق، ومصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة".

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وأكد رضا عبدالعال، أن قرار مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، بخصم 100 ألف جنيه من لاعبي الفريق "خاطيء".

وقال : "أطالب مرتضي منصور بالخصم من كارتيرون وليس لاعبي الزمالك، المدرب ظلم محمد حسن بخروجه بعدما قدم مباراة على أعلي مستوي وكان يجب استمراره وخروج لاعب أخر".

وأضاف: "كارتيرون لا يستطيع إستبدال طارق حامد من الملعب، ولا يجب الخصم من اللاعبين بسبب فترة التوقف الطويلة".