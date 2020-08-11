شكرا لقرائتكم 3 إصابات بكورونا داخل نادى الترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي الترسانة عن إصابة 3 لاعبين من أفراده بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحات الطبية أمس الأحد لعدد 40 فردا، وأثبت العينة التي خضع لها اللاعبين خلال المسحة الأولى للترسانة بإصابة 3 لاعبين".

وأكد مصدر بنادي الترسانة أن الحالات الثلاثة أحدهم تعود إلى لاعب لم يحضر إلى التدريبات وكان غائبا للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه جاء للحضور لإجراء المسحة وثبت إصابته بالفيروس، فيما جاءت الإصابتان الأخيرتين من نصيب لاعبين كانا متواجدين في نفس الغرفة خلال التدريبات.

أوضح المصدر أنه لا توجد أعراض للمصابين، حيث أن الفريق يتدرب منذ يوم 25 يوليو وقام بإجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم قبل بداية التدريبات، لكن لم يكن هناك أي أعراض للإصابة.

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