شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد: زعيم الثغر تفوق على الزمالك فى غياب 11 لاعبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدي محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، سعادته البالغة بعد تحقيق التعادل أمام الزمالك، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدوري.

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وقال إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية: "نجحنا فى التعادل مع الزمالك على الرغم من غياب 11 لاعب عن فريق الاتحاد، وفى ظل هذه الظروف يعتبر فوز، والأبيض لم يهدر سوي فرصتين على مدار شوطي اللقاء".

وأضاف: "الاتحاد دخل المباراة بدون مهاجم سوي خالد قمر، والزمالك لديه عناصر جاهزة تضيف للفريق فى أى وقت، ولكن اللياقة البدنية لم تكتمل لدي فريق الاتحاد".