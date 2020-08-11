شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يكشف سر تألقه هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أنه يحاول التطور من نفسه كل فترة خاصة في التدريبات.

وقال السعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "مع كل فترة أحاول اتطور من نفسي خاصة في التدريبات لمواصلة الأداء مع تقدم السن ومع زيادة الخبرات تصبح أن تظهر بشكل جيد".

وأكمل: "أحاول أن احافظ على نفسي وأركز ولم اسمع أو أفكر في أي طاقة سلبية أو اي شيء يوثر علي في الكرة".