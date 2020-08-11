شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يكشف سر تألقه هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أنه يحاول التطور من نفسه كل فترة خاصة في التدريبات.
وقال السعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "مع كل فترة أحاول اتطور من نفسي خاصة في التدريبات لمواصلة الأداء مع تقدم السن ومع زيادة الخبرات تصبح أن تظهر بشكل جيد".
وأكمل: "أحاول أن احافظ على نفسي وأركز ولم اسمع أو أفكر في أي طاقة سلبية أو اي شيء يوثر علي في الكرة".
وشدد عبد الله السعيد، أنه يتمنى مواصلة الأداء المميز في الفترة المقبلة.
وقال السعيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتمنى مواصلة الاداء المميز في الفترة المقبلة واشكر اتحاد الكرة على التكريم الذي حدث قبل بداية مباراة طنطا بسبب دخول نادي المائة، النادي ابلغني صباح اليوم بتكريمي من قبل الاتحاد".
وأكمل: "أحاول التركيز مع بيراميدز ولم أفكر في اي شيء يؤدي لتراجعي للخلف وامنح فترة لعبي لكرة القدم حقها الكامل،".
وأضاف: "الجميع سيتذكر أن لاعب معتزل ببطولاته وانجازاته لذلك اسعى لمواصلة التألق وتحقيق جميع البطولات".
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