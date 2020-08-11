شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الكعبي: نادي الشارقة بوابتي للمنتخب الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عصام هجو

حرص «الخليج الرياضي» على إجراء أول حديث صحفي مع اللاعب عبد العزيز الكعبي «21 سنة» المنتقل حديثاً من شباب الأهلي إلى نادي الشارقة، والذي تسلم القميص رقم 15 في قلعة «الملك» بعد مفاوضات ماراثونية مع اللاعب وناديه منذ شهر رمضان الماضي، بدأها وأصر على المضي فيها حتى النهاية عراب الصفقات الشرقاوية عبد الله العجلة رئيس شركة الكرة، وتكللت بالنجاح بانتقال نجم المنتخبات الوطنية الذي تدرج عبر منتخبات الأشبال والناشئين والشباب والأولمبي. وفي السطور التالية دار الحوار مع عبد العزيز الكعبي الظهير الطائر الذي يشغل الطرف الأيسر.

* كيف جاءت البداية مع كرة القدم؟

بدأت عبر المراحل السنية من عمر 6 سنوات مع نادي دبي، وبطبيعة الحال انتقلت من نادي دبي إلى شباب الأهلي بعد الدمج، وسعيد أيضاً بالفترة الجيدة التي قضيتها مع شباب الأهلي، وأعتقد أني برزت بصورة جيدة خلال الفترة التي لعبتها مع الفرسان.

* ماذا عن مسيرتك مع المنتخبات الوطنية؟

لعبت لجميع المنتخبات السنية سواء الأشبال أو الناشئين أو الشباب أو الأولمبي، وقد كنت أساسياً في كل المراحل ومثلت بلادي خير تمثيل، والمستقبل أمامي كي أثبت وجودي مع نادي الشارقة، فقد انتقلت من ناد كبير إلى ناد كبير، باعتبار أن قلعتي الملك والفرسان من أكبر الأندية في الدولة، وشرف لي كوني ارتديت شعار الناديين الكبيرين، وأيضاً سعيد للغاية بأن أكون تحت إشراف المدرب الوطني عبد العزيز العنبري خلال الفترة القادمة، فهو أحد الذين نفخر بهم في الكرة الإماراتية.

* ماذا عن أهدافك القادمة في كرة القدم؟

أتمنى أن أقدم نفسي بشكل جيد يرضي طموحاتي أولاً وطموحات جماهير نادي الشارقة والكرة الإماراتية وأتمنى أن يكون الملك بوابتي لتحقيق حلمي باللعب للمنتخب الوطني الأول، كي تكتمل الحلقة وأكون لعبت لجميع المنتخبات، واللعب للمنتخب شرف كبير للغاية، خاصة أنني لا أمثل نفسي فقط، بل أمثل أسرتي وعشيرتي وكل أهالي مدينة المدام، وأشعر بالمسؤولية لتقديم الأفضل في المستقبل.

* كيف ترى حظوظك مع الشارقة في ظل وجود الدولي الحسن صالح؟

التنافس مع لاعب كبير مثل الحسن صالح يصب في مصلحة الفريق. كرة القدم لعبة جماعية والمهم دائماً تحقيق الانتصار، والتنافس بين اللاعبين على المراكز يصب في مصلحة الفريق دائماً، وسأسعى للاستفادة من الحسن صالح، كما سأسعى للعمل بجد، حتى نتمكن كمجموعة من تحقيق أمنيات الشرقاوية.

* صف لنا شعورك بعد الانتقال للشارقة؟

بكل تأكيد سعيد بالانتقال للشارقة وأيضاً كنت سعيداً باللعب في شباب الأهلي، وهذه سنة الحياة، ولا أشعر بأنني غريب في قلعة الملك، لأنني أعرف كل اللاعبين ويعرفونني، وسبق لي اللعب مع معظم اللاعبين خصوصاً خالد باوزير وخالد إبراهيم الظنحاني وماجد سرور ومحمد عبد الباسط في المنتخب الأولمبي، وفي النهاية كرة القدم لغة مشتركة وأثق في نفسي وقدراتي، وسأكون رهن إشارة الجهاز الفني لنادي الشارقة، وأتمنى أن يواصل الفريق في الآسيوية،إلى أن نصل إلى مراحل متقدمة.

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* ماذا عن المراحل الدراسية؟

درست في مدارس المدام والآن أنا طالب علاقات عامة وإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، وأسعى جاهداً للتوفيق بين الدراسة وكرة القدم، فالتحصيل الأكاديمي مهم، ولا يشغلني عن الانتظام مع فريقي الجديد.

* ما هو فريقك المفضل عالمياً والبطولات العالمية التي تتابعها؟

أستمتع بمباريات ريال مدريد الإسباني فهو فريقي المفضل، ولا أستمتع بفريق آخر غير الملكي، ولاعبي المفضل هو قلب الأسد سيرجيو راموس والظهير الايسر البرازيلي مارسيلو.





شكر خاص إلى سليمان والمدفع والعجلة وابن حميدان



حرص عبد العزيز الكعبي على توجيه الشكر إلى خليفة سليمان ومجلس إدارة نادي شباب الأهلي وكل أعضاء فريق العمل بفريق الكرة، وإلى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وإلى عبد الله العجلة رئيس شركة الكرة الشرقاية، وبدر أحمد عضو الشركة، وجمهور ولاعبي نادي الشارقة على حسن الاستقبال وجمهور ولاعبي نادي شباب الأهلي على الدعم والمساندة.

وقال: «كل الشكر أيضاً إلى القطب الرياضي خليفة بن حميدان الأب الروحي للاعبي نادي دبي سابقاً، وخالد الكعبي إداري نادي دبي سابقاً وشباب الأهلي حالياًَ وكل المدربين والإداريين الذين أشرفوا على المنتخبات والفرق التي لعبت لها».



دعاء الوالدين ودعم الأهل سر التألق



تحدث عبد العزيز الكعبي عن موقف أسرته من خطوة الانتقال من شباب الأهلي إلى الشارقة، فقال: «أولاً، دعاء الوالدين هو سبب النجاح لكل إنسان، ولا أنسى وقفة أسرتي ومساندتها لي في كل صغيرة وكبيرة خلال مشواري التعليمي والرياضي، فهم يوفرون لي كل عوامل الراحة، ولولا أسرتي ووالدي ووالدتي لما كان عبد العزيز الكعبي، وأيضاً عشيرتي في مدينة المدام، فكلهم يعتبرونني ممثلاً لهم، وأنا شخصياً فخور بذلك، وقد تلقى والدي التهاني والتبريكات من كل أهل المدام الذين كانوا سعداء بوجودي في الملاعب وباركوا انتقالي للشارقة وتمنوا لي التوفيق».



سالم صالح: حُرمتمن اللعب للشارقة سابقاً







أعرب اللاعب سالم صالح عن سعادته بالانضمام لقلعة الملك وتواجده إلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين، الأمر الذي يمثل بالنسبة له تحدياً كبيراً لإعادة اكتشاف نفسه مجدداً والسعي نحو استعادة مستواه المعهود. وثمن صالح ثقة إدارة شركة الكرة بنادي الشارقة واهتمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري لضمه لصفوف الفريق، موضحاً أنه سبق أن تلقى عرضاً للانضمام إلى الشارقة، إلا أن أموراً خارجة عن إرادته متعلقة بالمخالصة المالية ومستحقاته الخاصة لدى ناديه السابق حالت دون إتمام الصفقة في ذلك الوقت.

ووعد صالح بأنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين للحفاظ على ما وصل إليه الملك خلال الفترة السابقة، والذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل لمواصلة حصد المزيد من البطولات، ورسم الفرحة على وجوه الجماهير الشرجاوية العريضة.