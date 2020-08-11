شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبتعد في صدارة الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الأهلي انتصاراته، سعياً للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري المصري في كرة القدم، حيث تجاوز ضيفه انبي 2-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة.
وبعد أن عجز عن الوصول إلى الشباك في الشوط الأول من اللقاء ، افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 64 برأسية محمد هاني،ثم انتظر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لإضافة هدف الاطمئنان بعد خطأ فادح من الحارس الذي فشل في اعتراض كرة عرضية لعلي معلول، فتهادت داخل شباكه.
ورفع الأهلي بفوزه السابع عشر هذا الموسم من أصل 18 مباراة، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة عن المقاولون العرب الثاني، فيما تجمد رصيد انبي عند 25 نقطة في المركز السابع.
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