العين ينهي معسكر أبوظبي بسبب الرطوبة

أنهى البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي العين معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بمدينة أبوظبي قبل الموعد المحدد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية بجانب عدم إمكانيه خوض مباريات تجريبية تساعد في تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة قبل الانطلاقة الرسمية للموسم الكروي الجديد، لذلك شرعت إدارة الفريق الأول في إيجاد البديل المناسب لاستكمال فترة الإعداد.

وهناك محاولات جارية لإقامة معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية وتم ترشيح البرتغال للاستفادة من معرفة المدرب بيدرو بالأندية هناك في توفير بعض المباريات الودية، فيما ستكون صربيا الخيار الثاني للمعسكر، ولكن كل ذلك يتوقف على الحصول على تأشيرات الدخول والإجراءات الرسمية التي اتخذتها الدول بعد جائحة كورونا العالمية.