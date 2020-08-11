شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يضم فاجينين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” أعلن نادي عجمان عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي جوستافو فاجينين (29 عاماً) قادماً من نادي كاريوفا الروماني.

وسبق لفاجينين أن خاض تجارب أيضاً في الكرة الإيطالية مع ليتشي ونوفارا، وهو سيكون الأجنبي الثالث حتى الآن في صفوف «البرقتالي» بعد الغاني وليم أوسو والبرتغالي أمادو، في حين أن مصير البرازيلي فييرا وبوبكر تراولي لم يحسم بعد.

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