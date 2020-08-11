«يد الشارقة» يضم أحمد عاصم ويجدد عقد يوسف زكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نجحت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة في ضم اللاعب المصري الشاب أحمد عاصم، لتدعيم صفوف فريق شباب كرة اليد، وسيتم تسجيل عاصم، الذي سبق له اللعب لنادي الوحدة بأبوظبي في آخر موسمين، ضمن فئة لاعب مقيم.

كما جددت الألعاب الجماعية عقد لاعب فريق ناشئين كرة اليد المقيم، يوسف حسين زكي، ليواصل زكي مسيرته مع الملك للموسم الثاني على التوالي.

وقال جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية: «نسعى للحفاظ على النجاحات التي تحققت على مدار سنوات طويلة في قطاع المراحل السنية لكرة اليد بنادي الشارقة، لمواصلة حصد الألقاب، وتدعيم جميع فرق النادي بلاعبين مميزين يقدمون الإضافة، مستفيدين من اللوائح الجديدة التي تنظم مشاركة فئات اللاعبين من أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة. وكذلك مستمرون في سياستنا الأساسية باستقطاب اللاع