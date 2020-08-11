اتحاد اليد يجري قرعة الدوري وكأس الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقيمت الاثنين قرعة مسابقتي الدوري العام لفئتي الرجال والشباب وكأس الإمارات للرجال للموسم 2020-2021، بمقر اتحاد الإمارات لكرة اليد في دبي، وذلك بحضور محمد عبد الله شريف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، وداوود محمد المليح رئيس لجنة المسابقات، وناصر الحمادي عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة مندوبي 6 أندية هي الجزيرة والنصر وشباب الأهلي ومليحة والشارقة والظفرة.

وأسفرت قرعة كأس الامارات عن وقوع أندية الظفرة ومليحة وشباب الأهلي ودبا الحصن والجزيرة في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق النصر والوصل وبني ياس والشارقة والوحدة والعين، وسيكون الدوري العام من دورين وبمشاركة 11 فريقاً.

ويستكمل دوري الموسم الحالي بمباراة الوصل والشارقة يوم 4 سبتمبر القادم، وتستكمل بطولة سوبر الشباب بمباريات الجولة الأخيرة يوم 14 سبتمبر القادم، وتستكمل الجولة الأخيرة من دوري الناشئين يوم 13 نوفمبر القادم، وينطلق دوري الأشبال للموسم الجديد 2020-2021 يوم 14 نوفمبر القادم، وينطلق دوري الصغار في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، وتلعب مباريات الدور الثاني من دوري السيدات للموسم 2019-2020 يوم 26 سبتمبر القادم.