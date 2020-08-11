«تنفيذية الصالات» تقرر استكمال الدوري وتبرمج مسابقات الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، الأحد، اجتماعها الدوري الخامس، برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة، وبحضور جميع الأعضاء، وفي بداية الاجتماع تقدمت اللجنة بالتهاني والتبريكات إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس، وإلى عبدالملك جاني بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الشارقة الرياضي، والذي بدوره شكر أعضاء اللجنة على التهنئة وتمنى للجنة التوفيق.

وعقب نهاية الاجتماع، صرح عمران عبدالله النعيمي، الأمين العام للجنة ومشرف المسابقات والناطق الرسمي باسم اللجنة، بالقرارات التي تمخض عنها الاجتماع والتي جاءت على النحو التالي:

اعتماد إكمال دوري الموسم الحالي 2019-2020 والذي لم يتبق منه سوى عدد من مباريات (البلاي أوف) والتي ستكون خلال الفترة من 15 سبتمبر/ أيلول، لغاية 24 منه، وستكون المشاركة قاصرة فقط على اللاعبين المسجلين والمقيدين في كشوفات الأندية في موسم 2019-2020، ول ايحق لأي لاعب منتقل جديد لعب «البلاي أوف» مع ناديه الجديد.

واعتمدت اللجنة فتح باب القيد والتسجيل للموسم الجديد خلال الفترة من 16 أغسطس/ آب الجاري، ولغاية 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتحدد لقرعة مسابقات الموسم الجديد 2020-2021 يوم 31 أغسطس الجاري، عبر مؤتمر صحفي يعقد في الشارقة، والبطولات هي بطولة كأس الاتحاد التي ستنطلق ينطلق يوم 28 سبتمبر، ولغاية 31 أكتوبر، بنظام المجموعات، وكأس الإمارات التي ستلعب خلال الفترة من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني ولغاية 14منه، والدوري العام من 17 نوفمبر القادم ولغاية 28 فبراير/ شباط 2021، وفترة الانتقالات الشتوية يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2021 ولغاية 4 فبراير 2021 وكأس رئيس الدولة 9 مارس/ آذار، وينتهي في 28 مارس بنظام المجموعات

وتم تحديد مواعيد مسابقات فئة الشباب، وستكون بطولة الدوري العام للشباب من 9 أكتوبر، وتنتهي 26 فبراير 2021، وكأس الاتحاد من 3 مارس ولغاية 26 مارس 2021 وفترة القيد والتسجيل الشباب ستكون في نفس تاريخ فترة الرجال وبطولة الأندية الآسيوية التي يستضيفها شباب الأهلي من 3 ديسمبر/ كانون الأول ولغاية 14 من الشهر نفسه، وبطولة خورفكان الدولية 15 إلى 20 ديسمبر.

وتم تشكيل لجنة متماشية مع الوضع الاستثنائي الخاص بجائحة، برئاسة عمران عبدالله وعضوية شهاب العوضي وحارب الرميثي وكريم خليل نائب المدير التنفيذي، والسكرتير محمد خير بونوف، والإعلامي عصام هجو من «جريدة الخليج» للمشاركة في آلية التغطية الإعلامية خلال الفترة القادمة، وسيتم التنسيق مع الأندية حول الزيارات المرتقبة للوقوف على كل والتدابير الاحترازية قبل بداية «البلاي أوف»، وقبل انطلاقة الموسم الجديد وجرى الاجتماع بحضور كل الأعضاء.