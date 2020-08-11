«الأولمبياد الخاص» يُطلق برامج تطوير استراتيجيات العودة الآمنة للملاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أسبوع التوعية حول برامج تطوير استراتيجيات العودة الآمنة للملاعب؛ حيث ستطلق ورش عمل متخصصة للمدربين والفنيين حول عدة محاور رئيسية تؤهل الوسط الرياضي نحو العودة الآمنة التي من المتوقع أن يصل حجم المشاركة فيها إلى ما يفوق 3000 مدرب وفني من دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقام الفعالية برعاية الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع مركز إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة.

وستنطلق الفعاليات عبر «ويبينار» العودة الآمنة للملاعب بدون إصابات بعد «كوفيد ـ 19»، للمحافظة على صحة اللاعبين، والوقاية من الإصابات في النشاط الرياضي للأولمبياد الخاص والمقرر له الثلاثاء 11 أغسطس عبر منصة «زووم» الافتراضية، ويقدمها الدكتور عبدالله الرحومي استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب، واستشاري طب إعادة التأهيل، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات، والحاصل على البورد الفرنسي والبورد الأوروبي في طب إعادة التأهيل والزمالة الفرنسية في الطب الرياضي، وسبق له العمل كطبيب وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وتبرز أهمية الطب الرياضي كفرع من الاختصاصات الطبية، يهتم بالرياضيين خاصة، ليس فقط من ناحية معالجة الإصابات والتأهيل الجيد، ولكن يشمل أيضاً التغذية والفحوص الطبية الدورية، والتثقيف والاختبارات الطبية والصحية، إضافة إلى إجراء البحوث الطبية المختلفة، الهادفة إلى تطوير الأداء الرياضي والوقاية من الإصابات، إلى جانب أهمية توجيه الرياضيين بضرورة اتباع نمط حياة اجتماعي ويومي صحي، ونشر الوعي والثقافة بين الرياضيين لتفادي الإصابات التي يتعرضون لها.

ويستكمل البرنامج الافتراضي يومي الخميس والجمعة، الموافقان 13 و14 أغسطس، عبر ويبينار الإعداد البدني الآمن للاعبي الأولمبياد الخاص خلال وبعد جائحة كورونا، سيقدمه الدكتور عاطف رشاد أستاذ التدريب الرياضي في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، المندوب الفني للكرة الطائرة في الأولمبياد الخاص الدولي، حيث سيتناول في اليوم الأول الإعداد البدني للاعبين في الرياضات الجماعية، ويستكمل اليوم الثاني محاور الإعداد البدني للاعبي الرياضات الفردية.