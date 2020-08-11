إقبال لافت على معسكر الجوجيتسو الصيفي الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحظى المعسكر التدريبي الصيفي الثاني للجوجيتسو بإقبال متزايد حيث استقبل للمشاركة في أسبوعه الثاني أكثر من 60 مشاركاً جديداً من مختلف الجنسيات. ويستفيد المشاركون من أجود التقنيات التدريبية تحت إشراف بعض من أشهر مدرّبي الجوجيتسو في الدولة، الذين يعملون على تحسين مستويات لياقتهم البدنية ضمن جلسات رياضية دورية، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية الأخرى التي تساعدهم على تكوين صداقات جديدة.

وقد لاقى المعسكر، الذي تنظمه شركة الرؤية العالمية للاستثمارات تحت إشراف من اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نادي وفندق ضباط القوات المسلحة بأبوظبي خلال الفترة بين 2-23 أغسطس، استجابة رائعة تمثلت بمشاركة أكثر من 160 رياضياً.

ويلتزم المعسكر بكافة بروتوكولات الصحة والسلامة المخصصة لمواجهة كوفيد-19 على الصعيد المحلي والاتحادي، والتي اشتملت على فحص كافة المشاركين والتأكد من عزل كُل فرد منهم لغاية ظهور نتائج الفحوص وتأكيدها. ولتعزيز مهارات الرياضيّين والارتقاء بقدراتهم، شارك مجموعة من أبرز المدربين العاملين لدى أكثر أندية الجوجيتسو نجاحاً في الدولة، إلى جانب خبيرٍ في القوة والتكيّف وأخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب الوطني للجوجيتسو. وفضلاً عن الجلسات اليومية لتدريب الجوجيتسو والتأهيل البدني في صالة الألعاب الرياضية، يحظى المتدرّبون بفرصة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل تحديات كرة القدم الودية والبولينج والسباحة والعروض السينمائية.

من جانبه، قال المدرب رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو، إن تصميم جدول يحقق التوازن الأمثل بين رياضة الجوجيتسو والأنشطة الأخرى كان عاملاً شديد الأهمية في تزويد المتدرّبين بأقصى استفادة ممكنة، وتعزيز اهتمامهم المستمر بهذه الرياضة موضحاً: «يشارك في المعسكر مزيج متميز من الفتيان ضمن مستويات متنوعة من المهارات، ومعظم هؤلاء المشاركين يشقون طريقهم في رياضة الجوجيتسو، وهو أول معسكر تدريبي جدّي بالنسبة لهم، ما يدفعنا لتجنّب الإفراط في التدريب لتلك الفئة، كما ينبغي علينا مساعدة الفتيان على الاسترخاء بعيداً عن أجواء الجوجيتسو عبر تحديات مشوقة في كرة القدم، وجلسات السباحة والبولينج، وتشجيعهم على الاستمتاع وتكوين الصداقات وتدعيم الروابط مع بعضهم البعض».

وأعرب جود أيوب، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المعسكر الذي أتاح له فرصة مميزة لممارسة رياضته المفضلة برفقة أصدقائه. وقال: «مسرور جداً بمشاركتي في هذا المعسكر الذي يضمّ عشاق الجوجيتسو ممن سنحت لهم الفرصة للتدرّب تحت إشراف أفضل المدرّبين. يحمل كل يوم لنا شيئاً جديداً نتعلمه، ما يساعدنا في تعزيز قدراتنا كلاعبين، ويقدم لنا المعسكر فرصة هامة للمنافسة بانتظام مع لاعبين رأيناهم يمثلون المنتخب الوطني، ما يشكل ميزة إضافية لنا».

وبحسب المشارك رجا أكحل البالغ من العمر 8 سنوات، فهو يؤكد أن جدول الفعاليات المتوازن للمعسكر، والذي يسمح للمشاركين بالاسترخاء بعيداً عن الرياضة عبر الأنشطة الأخرى، يسهم في إبقاء المعسكر مفعماً بالمرح والتشويق؛ وقال: «يجمعنا هنا حبّنا للرياضة، وتمنحنا الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة فرصة للاستمتاع والتواصل مع بقية المتدرّبين وتكوين الصداقات. وتحتدم المنافسات في كرة القدم، وقد قضينا منذ يومين وقتاً رائعاً في صالة البولينج، إنها أنشطة ممتعة جداً، وتكفل تجديد طاقتنا باستمرار».