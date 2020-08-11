ختام الدورة التدريبية الأولى لمدربي دراجات الطريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمدربي دراجات الطريق التي أقيمت عن بُعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي على مدار ثلاثة أيام، برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وحاضر فيها من الجزائر المدرب الدكتور إلياس لروي مدرب منتخب الجزائر للدراجات، وقام بتنفيذ الجانب التقني منها سكرتير الاتحاد محمد فادي كلش، وشارك فيها 45 مدرباً ومدربة يمثلون 18 اتحاداً عربياً للدراجات.

وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات نظرية وعملية؛ بيّنت لهم أساسيات اختيار لاعبي الدراجات من الجنسين منذ مرحلة الناشئين، وكيفية بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال مراحلهم السنية الرياضية المختلفة، وصولاً إلى مرحلة النخبة والكبار مع التركيز على ضرورة متابعة بناء أجسامهم وعضلاتهم، وتحسين وتطوير أنفسهم ومراعاة الجوانب النفسية والفسيولوجية خلال جميع تلك المراحل، بما يضمن الحصول على لاعبين مؤهلين؛ للخوض في المسابقات المختلفة بكل اقتدار وبالتالي صناعة الأبطال.

وفي المجال ذاته، حقق المدرب سجاد جواد كاظم من العراق المركز الأول في الامتحان التحريري الذي تم إجراؤه إلكترونياً في ختام الدورة، بينما حقق المدرب إبراهيم السخني من سوريا المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب المدرب يامن الشبلي من الإمارات.

ويعمل الاتحاد حالياً على وضع التحضيرات اللازمة للملتقى الأول لمنسقي الإعلام الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي بالاتحادات العربية للدراجات والذي يهدف من خلاله إلى بناء منصة إعلامية عربية رقمية متطورة؛ تحمل صيغة خطاب ورسالة إعلامية موحدة تصل إلى كافة المهتمين والمتابعين لرياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع، وبعدد من اللغات والذي سيتم الإعلان عن موعده وتفاصيله في القريب العاجل.