عالم دبي للرياضة يستقطب نجوماً دوليين.. زينغا وفالكاو يشيدان بالتنظيم الرائع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار النجمان الدوليان الإيطالي والتر زينغا والبرازيلي أليساندرو فالكاو عالم دبي للرياضة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويعد الحدث الرياضي الصيفي الأكثر شهرة، ويقام للعام العاشر على التوالي في قاعات زعبيل 4 و 5 و 6 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشاد المدرب الإيطالي والتر زينغا، حارس المرمى السابق للمنتخب الإيطالي ونادي إنتر ميلان والمدرب الحالي لنادي كالياري، بالفعاليات التي تقام في عالم دبي للرياضة، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المطبقة، ومن أهمها تحقيق التباعد الاجتماعي بين كافة المشاركين والملصقات الموجودة على الأرضيات وعلى الحوائط، والتعقيم الموجود في كل مكان، والتزام جميع المشاركين بهذه الإجراءات رغم الإقبال الكبير على الفعاليات.

وقال زينغا: «إنه أمر رائع هنا؛ لأنه يمكنك أن ترى التركيز على السلامة بمجرد الدخول إلى المكان، لذلك أنا أحب دبي التي أعتبرها موطني حيث أقيم هنا مع زوجتي وأطفالي منذ 10 سنوات، ولقد أحببت عالم دبي للرياضة فهو مكان رائع بالفعل؛ لأنه يوفر الفرصة لممارسة العديد من الرياضات المختلفة تحت سقف واحد، ولم أجد مكاناً واحداً في العالم؛ حيث يمكنك الذهاب إلى الداخل ولعب كرة القدم والتنس والبادل والكرة الطائرة وكرة السلة».

وأضاف زينغا: «لقد قام مجلس دبي الرياضي بعمل رائع هنا، وقدم حلاً رائعاً لتحسين الرياضة ودعوة الأطفال لممارسة النشاط البدني».

فيما عبر النجم البرازيلي أليساندرو روزا فييرا الشهير بفالكاو، أحد أشهر نجوم كرة قدم الصالات في العالم، عن سعادته بالتواجد في عالم دبي للرياضة، وقال: «هذا الحدث رائع؛ لأنه يتضمن الكثير من الرياضات المختلفة، وأنا منبهر بالإجراءات الاحترازية القوية في هذا المكان، والتزام الجميع بالإرشادات الصحية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة بشكل استثنائي، وأنا سعيد حقاً بزيارة هذا المكان، وأريد أن أعود مرة أخرى».

ويشهد عالم دبي للرياضة إقبالاً كبيراً من عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات والأعمار، كما يتوافد العديد من نجوم الرياضة المحليين والدوليين يومياً؛ للاستمتاع بالأجواء الرائعة والأنشطة التي تقام داخل القاعات المكيفة التي تتضمن 23 ملعباً، وتستضيف 8 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، والتنس، والكرة الطائرة، والبادل تنس، وكرة الطاولة، وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكان النجم الإماراتي قيس عمر الشبيبي لاعب نادي شباب الأهلي والمنتخب الإماراتي لكرة السلة، واللاعب الدولي فادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية قد زارا الحدث في وقت سابق.